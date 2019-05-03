В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 годаИзвестия 16:33

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года. Об этом 3 мая сообщает NBC News. По данным телеканала, в апреле появилось более 263 тыс. новых рабочих мест, соответственно, безработица снизилась до 3,6%.

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года

Политика Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом указал ему на то, что только сами жители Венесуэлы могут определять будущее своей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Гаджеты AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Шоу-бизнес Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети» Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.

Футбол Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезона Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Политика Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях По словам Трампа, речь идет о Соединенных Штатах Америки, в которых есть свобода слова.

Здоровье Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Футбол «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евро "Реал" согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит "Айнтрахт" и 12 - "Бенфика", предыдущий клуб 21-летнего футболиста.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Авто Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.

Общество В Ростове полицейские устроили фотосессию в форме НКВД Стражи порядка облачились в форму сотрудников НКВД и бойцов Красной армии в рамках проекта «Потомки героев».

Политика Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.

Театры Ушел из жизни заслуженный артист России Саид Алибеков Саид Абдусаламович более 40 лет жизни посвятил родному театру, сыграв на его сцене около 60 различных образов, ставших творческой историей национального театра республики.

Общество «Автотор» ответил на вопросы горожан 30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.