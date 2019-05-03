В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 годаИзвестия вчера в 16:33

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года. Об этом 3 мая сообщает NBC News. По данным телеканала, в апреле появилось более 263 тыс. новых рабочих мест, соответственно, безработица снизилась до 3,6%.

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года

Армия и оружие Россия захотела продать Турции Су-57 Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.

Армия и оружие КНДР осуществила серию ракетных пусков Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.

Политика Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.

Политика Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Путешествия Открылся самый дорогой курорт в мире На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире.

Наука Древняя стела подтвердила реальное существование библейского царя Ученые пришли к выводу, что царь Балак, имя которого упоминается на страницах Библии, мог существовать в реальности.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Политика В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Шоу-бизнес Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос Звезда предстала перед публикой с новым цветом волос, что удивило поклонников.

Армия и оружие Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Здоровье Врачи развенчали мифы о геморрое Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.

Космос В Японии с третьего раза запустили первую частную ракету В Японии с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо с третьей попытки запустили частную ракету МОМО.

Кино Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".

Происшествия В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря На юго-востоке Крыма утром произошло столкновение с землей воздушного шара, взлетевшего с площадки в районе села Журавки.

Политика Партия Мэй проиграла региональные выборы Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, проиграла региональные выборы, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая.

Технологии Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.

Наука Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.

Политика За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Седокова оправдалась за фото с целлюлитом Анна Седокова отдыхает с детьми в Белеке и не устает радовать поклонников горячими фото в купальнике.