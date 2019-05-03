Экономика
В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 годаИзвестия вчера в 16:33
В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года. Об этом 3 мая сообщает NBC News. По данным телеканала, в апреле появилось более 263 тыс. новых рабочих мест, соответственно, безработица снизилась до 3,6%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
КНДР осуществила серию ракетных пусков
Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Путешествия
Открылся самый дорогой курорт в мире
На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Наука
Древняя стела подтвердила реальное существование библейского царя
Ученые пришли к выводу, что царь Балак, имя которого упоминается на страницах Библии, мог существовать в реальности.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских
Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос
Звезда предстала перед публикой с новым цветом волос, что удивило поклонников.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено вчера в 07:15
Космос
В Японии с третьего раза запустили первую частную ракету
В Японии с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо с третьей попытки запустили частную ракету МОМО.
Обновлено вчера в 19:23
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря
На юго-востоке Крыма утром произошло столкновение с землей воздушного шара, взлетевшего с площадки в районе села Журавки.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Партия Мэй проиграла региональные выборы
Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, проиграла региональные выборы, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая.
Обновлено вчера в 23:35
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 мая
Май характеризуется неустойчивой погодой, особенно на севере.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 03:50
Транспорт
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая
В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Седокова оправдалась за фото с целлюлитом
Анна Седокова отдыхает с детьми в Белеке и не устает радовать поклонников горячими фото в купальнике.
Обновлено в 00:29
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56