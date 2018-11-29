Происшествия
В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России. Речь идет о М. Д. Амаре, содержавшемся в Northwest Detention Center (Северо-западный центр временного размещения нелегальных иммигрантов) в штате Вашингтон.
РИА Новости00:48
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Происшествия
В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек
В итальянском городе Фьюджи мужчина взял в заложники 21 человека, передает Rai News в четверг, 29 ноября.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 05:31
Происшествия
«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи
Обновлено в 05:27
Происшествия
На территории Успенской церкви в Москве ликвидировали открытое горение
Открытое горение на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:16
Происшествия
СК начал проверку в связи с гибелью рабочего на шахте в Якутии
28 ноября на шахте в Якутии произошло обрушение горной породы. Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В аэропорту Нью-Йорка лайнер задел крыло частного самолета Трампа
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пожар в здании минфина Украины ликвидирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Петербурге осудили мать, заперевшую младенца в сарае ради банкета
В Петербурге вынесли приговор женщине, которая заперла годовалого ребенка в сарае ради похода на банкет.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем
В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17 годам колонии строгого режима за педофилию.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме
По всей видимости, пожар произошел, когда огонь вырвался из дровяной печи. Также выяснилось, что дом по какой-то причине был обесточен.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Бастрыкин создал в СКР отделы для расследования врачебных ошибок
Новые отделы по расследованию врачебных ошибок появятся в Санкт-Петербурге, где будут работать два следователя и один начальник отдела, такие же отделы с тем же количеством сотрудников будут созданы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты
В аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада задерживаются несколько рейсов на вылет и на прилет.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки
Безработная девушка 1998 года рождения, угрожая ножом, отобрала у потерпевшего 1987 года рождения шапку стоимостью 500 рублей и скрылась.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Хозяина овчарки, которая загрызла 9-летнюю девочку, будут судить
Обновлено в 05:31