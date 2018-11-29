Происшествия

В США умер находившийся в заключении россиянин
РИА Новости
00:48

В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России. Речь идет о М. Д. Амаре, содержавшемся в Northwest Detention Center (Северо-западный центр временного размещения нелегальных иммигрантов) в штате Вашингтон.
РИА Новости00:48

Подробнее о событии

Россиянин умер в американской тюрьме

Газета.Ru03:23

Посольство сообщило о смерти находившегося под стражей в США россиянина

РБК01:10

Посольство России сообщило о смерти россиянина в американской тюрьме

Вести.Ru00:55

В Вашингтоне умер находившийся в заключении россиянин

Интерфакс00:53

В США умер находившийся в заключении россиянин

РИА Новости00:48

В посольстве сообщили о смерти заключённого в США россиянина

RT на русском00:15

Посольство РФ сообщило о смерти находившегося в заключении в США российского гражданина

ТАССвчера в 23:41
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Происшествия

В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек

В итальянском городе Фьюджи мужчина взял в заложники 21 человека, передает Rai News в четверг, 29 ноября.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 05:31
Происшествия

«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи

Обновлено в 05:27
Происшествия

На территории Успенской церкви в Москве ликвидировали открытое горение

Открытое горение на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:16
Происшествия

СК начал проверку в связи с гибелью рабочего на шахте в Якутии

28 ноября на шахте в Якутии произошло обрушение горной породы. Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В аэропорту Нью-Йорка лайнер задел крыло частного самолета Трампа

Обновлено в 04:52
Происшествия

Пожар в здании минфина Украины ликвидирован

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Петербурге осудили мать, заперевшую младенца в сарае ради банкета

В Петербурге вынесли приговор женщине, которая заперла годовалого ребенка в сарае ради похода на банкет.
Обновлено в 05:25
Происшествия

На Кубани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем

В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17 годам колонии строгого режима за педофилию.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме

По всей видимости, пожар произошел, когда огонь вырвался из дровяной печи. Также выяснилось, что дом по какой-то причине был обесточен.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Бастрыкин создал в СКР отделы для расследования врачебных ошибок

Новые отделы по расследованию врачебных ошибок появятся в Санкт-Петербурге, где будут работать два следователя и один начальник отдела, такие же отделы с тем же количеством сотрудников будут созданы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты

В аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада задерживаются несколько рейсов на вылет и на прилет.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки

Безработная девушка 1998 года рождения, угрожая ножом, отобрала у потерпевшего 1987 года рождения шапку стоимостью 500 рублей и скрылась.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Хозяина овчарки, которая загрызла 9-летнюю девочку, будут судить

Обновлено в 05:31
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