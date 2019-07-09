Политика

В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс ПероREGNUM 13:14

Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни. Об этом 9 июля сообщает CNN со ссылкой на представителей его семьи.
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Умер боровшийся за пост президента США миллиардер Росс Перо

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В США умер участник двух президентских гонок Росс Перо

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В США умер миллиардер Росс Перо

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Умер Росс Перо

Газета.Ru11:52

Американский миллиардер Росс Перо умер в возрасте 89 лет

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Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо

Интерфакс10:58
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Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании.
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Камеры, зафиксированные на здании «Лахта Центра», сняли бурю над Петербургом. В видео за одну минуту показали восемь часов наблюдений.
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Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
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Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
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Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

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Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.
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Американский предприниматель
Американский бизнесмен, филантроп, консервативный политик и независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996 годах.
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