Политика
В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс ПероREGNUM 13:14
Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни. Об этом 9 июля сообщает CNN со ссылкой на представителей его семьи.
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Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 12:19
Политика
Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:07
Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Обновлено в 10:47
Происшествия
Основателю Baring Vostok Калви продлили арест
В Москве Басманный суд принял решение продлить срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24
Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд оправдал мэра Одессы Труханова
Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Общество
Камеры «Лахта Центра» сняли бурю над Петербургом
Камеры, зафиксированные на здании «Лахта Центра», сняли бурю над Петербургом. В видео за одну минуту показали восемь часов наблюдений.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Общество
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Наука
Калифорнии предрекли новые землетрясения
Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Распыливший газ в окно прокуратуры объяснил поступок «вспышкой гнева»
В судебном заседании мужчина объяснил случившееся «внезапной вспышкой гнева».
Обновлено в 12:39
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Футбол
Глушаков написал заявление на бывшую жену
Полузащитник Ахмата Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на свою бывшую жену Дарью, сообщает Super.ru.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Политика
МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01