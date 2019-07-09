Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни. Об этом 9 июля сообщает CNN со ссылкой на представителей его семьи.

В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо

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