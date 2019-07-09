Политика

В США умер миллиардер Росс ПероРИА Новости 11:42

Американский миллиардер Росс Перот умер в возрасте 89 лет после пяти месяцев борьбы с лейкемией, сообщает телеканал CNBC во вторник.
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В США умер миллиардер Росс Перо

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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
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Росс Перо
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