Политика
В США умер миллиардер Росс ПероРИА Новости 11:42
Американский миллиардер Росс Перот умер в возрасте 89 лет после пяти месяцев борьбы с лейкемией, сообщает телеканал CNBC во вторник.
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Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Происшествия
Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом
Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Ростове горит музыкальный театр
В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Опубликовано видео «мгновенного уничтожения» грузовика ВСУ
На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:55
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В офисе «Красного и Белого» проходят обыски
В декабре 2018 года в офисах «Красного&Белого» в Челябинске и Москве проводились обыски из-за подозрений в реализации контрафактной продукции.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено 07 июля в 16:58
Политика
Грузинский журналист посчитал Россию болотом
Грузинский журналист Михаил Тавхелидзе предложил считать Россию большим болотом за горами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 16:24
Теннис
Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона
Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
Обновлено в 13:12
Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Политика
Премьер Грузии поддержал решение Путина по санкциям
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддержал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт
У США нет защиты не только от новейшего российского сверхзвукового комплекса "Авангард", но и от межконтинентальных баллистических ракет, считает эксперт службы исследований конгресса США Эми Вулф.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Здоровье
В мире увеличивается число детей, страдающих от ожирения
В докладе Экономического и социального совета ООН отмечается рост числа людей всех возрастных групп, включая детей до пяти лет, страдающих от избыточной массой тела.
Обновлено в 15:27
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix
Сериал "Очень странные дела" установил новый рекорд Netflix.
Обновлено в 10:43