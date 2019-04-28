В США умер экс-сенатор Ричард ЛугарТАСС 13:03

Ричард Лугар был сенатором от штата Индиана в период с 1977 года по 2013 год. Он известен своим соавторством программы Нанна-Лугара (совместно с Сэмюэлом Нанном), в рамках которой США оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия.

Политика Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.

Культура Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.

Происшествия Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».

Экономика Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger Сделка обойдётся нефтесервисной компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.

Общество За сутки Нева обмелела почти на полметра Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.

Футбол Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч» Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Происшествия На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.

Происшествия Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.

Автоспорт Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Шоу-бизнес Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.

Происшествия На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.

Политика Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.