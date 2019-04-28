Политика
В США умер экс-сенатор Ричард ЛугарТАСС 13:03
Ричард Лугар был сенатором от штата Индиана в период с 1977 года по 2013 год. Он известен своим соавторством программы Нанна-Лугара (совместно с Сэмюэлом Нанном), в рамках которой США оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия.
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Политика
Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
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Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв профессию отца
Телеведущая Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв в Instagram профессию отца.
Обновлено в 09:58
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Экономика
Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger
Сделка обойдётся нефтесервисной компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
Обновлено в 10:28
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Футбол
Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:55
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Кино
Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Религия
Медведев поздравил православных христиан с Пасхой
Обновлено вчера в 18:38
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Автоспорт
Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн
Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика
Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины
По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28