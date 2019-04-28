Политика

В США умер бывший сенатор ЛугарREGNUM 13:06

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Центра Лугара.
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В США умер автор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР

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RT на русском12:36

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

ТАСС13:03

Умер соавтор программы Нанна—Лугара бывший сенатор США Ричард Лугар

Коммерсантъ12:42

Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар

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Умер архитектор ядерного разоружения СССР

Lenta.ru12:30

Умер ментор Обамы, возивший его на ядерный объект в России

Газета.Ru13:03
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Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
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Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
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Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
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Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею встретится в финале ЧМ со шведами

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют Россия и Швеция, которые сегодня обыграли сборные США и Канады, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
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Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Бернли — Манчестер Сити 0:1

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги.
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Происшествия

Неизвестный «заминировал» семь церквей во Львове

Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании семи церквей в украинском городе Львов.
Обновлено в 12:42
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Автобус столкнулся с фурой на КАД

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В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:01
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
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Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

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Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
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Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
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Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2

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Продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron в Китае набирают обороты.
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В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы

В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.
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Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover

Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover Инцидент произошел на 23-м километре Минского шоссе.
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Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
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Ричард Лугар
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Индиана, член республиканской партии. С 1985 по 1987 год и с 2003 по 2007 год был председателем сенатского комитета по международным отношениям.
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