Политика

В США умер бывший сенатор ЛугарREGNUM вчера в 13:06

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Центра Лугара.
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В США умер соавтор программы по утилизации ядерного оружия в странах бывшего СССР

Интерфаксвчера в 13:59

В США умер автор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР

РБКвчера в 13:07

Умер архитектор ядерного разоружения СССР

Lenta.ruвчера в 12:30

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

ТАССвчера в 13:03

Умер соавтор программы Нанна—Лугара бывший сенатор США Ричард Лугар

Коммерсантъвчера в 12:42

Умер бывший сенатор США Лугар

RT на русскомвчера в 12:36

Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар

РИА Новостивчера в 13:04
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Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
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Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
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Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
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Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

Обновлено вчера в 19:47
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«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Продажа недостроенных отелей во Владивостоке была единственным выходом из ситуации с затянувшейся стройкой - Трутнев

Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:10
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Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

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В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
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Путин подписал перечень показателей для оценки работы губернаторов

Президент РФ Владимир Путин утвердил список показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы руководителей регионов страны.
Обновлено 26 апреля в 02:59
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Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
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Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале

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Yomiuri: США согласились отодвинуть зоны учений своих войск от района Токио

Правительство Японии договорилось с властями США об изменении границ зон проведения учений американских ВМС в районе Токио, что позволит серьезно повысить интенсивность использования международного аэропорта Нарита.
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Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

Обновлено вчера в 23:57
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
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Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
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МакSим потеряла память после аварии

После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
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В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию

Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

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Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
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Армия и оружие

Президенты США в армии не служили, но войны развязывают по всему миру

Билл Клинтон правил Америкой с 1993 по 2001 годы. При Клинтоне США воевали в Персидском заливе, бомбили Ирак, уничтожили Югославию.
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В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
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Ричард Лугар
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Индиана, член республиканской партии. С 1985 по 1987 год и с 2003 по 2007 год был председателем сенатского комитета по международным отношениям.
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