Политика
В США умер экс-сенатор Ричард ЛугарТАСС 13:03
Ричард Лугар был сенатором от штата Индиана в период с 1977 года по 2013 год. Он известен своим соавторством программы Нанна-Лугара (совместно с Сэмюэлом Нанном), в рамках которой США оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия.
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Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Обновлено в 04:34
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:55
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Футбол
Виллаш-Боаш похвалил Семака после победы над «Крыльями»
Бывший наставник петербуржцев Андре Виллаш-Боаш похвалил Семака и отметил скорое чемпионство сине-бело голубых.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Политика
Российская экономика является приоритетом для Путина
Обновлено в 07:49
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Футбол
Евсеев: «Уфе» было некуда отступать в матче с «Уралом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 06:44
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Футбол
Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Религия
В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты
Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».
Обновлено в 00:59
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 13:53