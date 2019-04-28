В США умер экс-сенатор Ричард ЛугарТАСС 13:03

Ричард Лугар был сенатором от штата Индиана в период с 1977 года по 2013 год. Он известен своим соавторством программы Нанна-Лугара (совместно с Сэмюэлом Нанном), в рамках которой США оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия.

Футбол Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч» Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Футбол Виллаш-Боаш похвалил Семака после победы над «Крыльями» Бывший наставник петербуржцев Андре Виллаш-Боаш похвалил Семака и отметил скорое чемпионство сине-бело голубых.

Шоу-бизнес Лобода отказалась от участия в «Голосе» Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество За сутки Нева обмелела почти на полметра Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Хоккей Кучеров номинирован на «Харт Трофи» НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.

Футбол Евсеев: «Уфе» было некуда отступать в матче с «Уралом» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Политика В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.

Происшествия Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит» На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».

Происшествия На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

Футбол Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.

Хоккей Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.

Религия В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.