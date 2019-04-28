Политика

В США умер экс-сенатор Ричард ЛугарТАСС 13:03

Ричард Лугар был сенатором от штата Индиана в период с 1977 года по 2013 год. Он известен своим соавторством программы Нанна-Лугара (совместно с Сэмюэлом Нанном), в рамках которой США оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия.
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В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

ТАСС13:03

Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар, которого называли архитектором ядерного разоружения СССР

Эхо Москвы13:30

Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар

РИА Новости13:04

В США умер соавтор программы по утилизации ядерного оружия в странах бывшего СССР

Интерфакс13:59

Умер соавтор программы Нанна—Лугара бывший сенатор США Ричард Лугар

Коммерсантъ12:42

Умер бывший сенатор США Лугар

RT на русском12:36

Умер архитектор ядерного разоружения СССР

Lenta.ru12:30
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Ричард Лугар
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Индиана, член республиканской партии. С 1985 по 1987 год и с 2003 по 2007 год был председателем сенатского комитета по международным отношениям.
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