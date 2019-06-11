В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35RT на русском вчера в 23:42

Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

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