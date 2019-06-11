Армия и оружие

В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35RT на русском вчера в 23:42

Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
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США отказали турецким летчика в обучении на F-35

Утро.ru01:50

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

РИА Новостивчера в 18:54

Турецкие пилоты приостановили полеты на F-35 на авиабазе в США

РБКвчера в 22:46

Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

Российская газетавчера в 21:12

Reuters: обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

ТАССвчера в 20:36

Турецкие пилоты, обучающиеся в США работе на F-35, прекратили полеты

ФАНвчера в 20:01

В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

RT на русскомвчера в 23:42
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Обновлено в 04:22
Недвижимость

Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью

Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о «сдерживании» России

Все разговоры о "сдерживании" России в оборонном плане - хороший предлог для США в продвижении своего влияния и присутствия в нужных регионах, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Авто

Audi отзывает новые электрокары Audi e-tron в США

Как говорится в официальном сообщении марки, отзыву подлежат 1 644 электромобилей Audi e-tron, причем только 540 экземпляров уже были переданы покупателям.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски

В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 03:29
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Политика

Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме

В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35
Общество

Беспилотные авто протестируют на владимирских дорогах

Обновлено в 04:00
Политика

Додон решил аннулировать указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента, подписанный после решения Конституционного суда страны.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД

Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Футбол

Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Обновлено в 04:08
Происшествия

Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Спорт

Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Авто

В России рухнули цены на УАЗ «Профи»

До конца июня УАЗ "Профи" можно приобрести за 648 000 рублей (бортовой "Профи" в комплектации "Стандарт" до акции стоил 819 900 рублей).
Обновлено в 03:05
Авто

С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят

В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Политика

Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»

5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Общество

Роскачество проверило детские подгузники

Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
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