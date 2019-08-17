Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1Российская газета 21:31
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара. Такую информацию распространило американское министерство юстиции.
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с чего всё началось
Понимая, как всё это смешно и жалко выглядит, газета Gibraltar Chronicle (другая ссылка – на английскую The Sun) запустила в пространство версию о том, что в ответ на великодушие властей британского Гибралтара власти Ирана пообещали не отправлять Grace 1 в Сирию.Царьград08:11
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Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США
Обновлено в 21:31
Общество
Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Власти утверждают, что свалка рядом с «Жуковским» не привлекает птиц
Напомним, самолет А321 вылетел в четверг утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но из-за попадания птиц в двигатели совершил вынужденную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 03:32
Политика
Песков сообщил о встрече Путина с и.о. главы Курганской области
Обновлено вчера в 07:26
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Общество
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 15:44
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Экономика
Трамп созвал банкиров из-за спада индексов
Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планете
Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.
Обновлено в 14:38
Футбол
Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту
Один из тренеров "Оренбурга" Платон Захарчук получил две жёлтые карточки за минуту.
Обновлено в 13:06
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено в 19:46
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года
С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:24
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Авто
Турбонашествие, революции и ананасовый сок: чем жил гоночный мир в июле 1979-го?
Как Чэпмен Холлу заочно долг отдавал Летом 1979-го в Европе внимательно следили за событиями в ведущем американском чемпионате для гоночных машин.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес
Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено в 08:12
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42