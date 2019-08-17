с чего всё началось

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара. Такую информацию распространило американское министерство юстиции.

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Общество Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.

Происшествия Власти утверждают, что свалка рядом с «Жуковским» не привлекает птиц Напомним, самолет А321 вылетел в четверг утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но из-за попадания птиц в двигатели совершил вынужденную посадку на кукурузном поле.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Общество Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса» Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Экономика Трамп созвал банкиров из-за спада индексов Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.

Футбол Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту Один из тренеров "Оренбурга" Платон Захарчук получил две жёлтые карточки за минуту.

Экономика «Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП «Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

Происшествия Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

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