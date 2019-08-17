с чего всё началось

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара. Такую информацию распространило американское министерство юстиции.

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Происшествия В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.

Наука Ученые создали магнитные катушки для очистки океана от пластика Эксперты отмечают, что ежегодно объемы пластика, загрязняющего океан, увеличиваются на 14 миллионов тонн.

Происшествия Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".

Теннис Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Авто Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.

Здоровье На экранах гаджетов живут больше 7 тыс. видов бактерий Экраны гаджетов и клавиатуры компьютеров по количеству микробов не уступают дверным ручками и сиденьям унитазов.

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

Театры Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 прилетели в Симферополь В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Спорт Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.

Политика Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Происшествия При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Политика Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.

Происшествия На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Экономика В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).

Политика ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.