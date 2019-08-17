Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1Российская газета вчера в 21:31
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара. Такую информацию распространило американское министерство юстиции.
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с чего всё началось
Понимая, как всё это смешно и жалко выглядит, газета Gibraltar Chronicle (другая ссылка – на английскую The Sun) запустила в пространство версию о том, что в ответ на великодушие властей британского Гибралтара власти Ирана пообещали не отправлять Grace 1 в Сирию.Царьградвчера в 08:11
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Арест танкера Grace 1 приведет к эскалации напряженности между Ираном и США
Российская газетавчера в 22:20
Верховный суд Гибралтара только что отпустил задержанный по британскому запросу иранский танкер
Эхо Москвы15 августа в 11:17
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:04, Ашберн
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Наука
Ученые создали магнитные катушки для очистки океана от пластика
Эксперты отмечают, что ежегодно объемы пластика, загрязняющего океан, увеличиваются на 14 миллионов тонн.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Авто
Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению
Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье
На экранах гаджетов живут больше 7 тыс. видов бактерий
Экраны гаджетов и клавиатуры компьютеров по количеству микробов не уступают дверным ручками и сиденьям унитазов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Обновлено вчера в 13:47
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 прилетели в Симферополь
В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.
Обновлено 15 августа в 13:52
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено 15 августа в 07:35
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека
В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев
Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено вчера в 05:46
Футбол
«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса
Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса, сообщают "Известия" со ссылкой на слова замглавы администрации главы государства Руслана Рябошапки.
Обновлено 15 августа в 16:28