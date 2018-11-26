Американские пограничники применили резиновые пули против мигрантов на границе США с Мексикой.

В США стреляли резиновыми пулями по мигрантам на границе с Мексикой

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