Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, BMW или Mercedes. Покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет.

Министр энергетики США Рик Перри сравнил российский газ, который поставляется в европейские страны, с «дешёвым, но ненадёжным автомобилем». С таким заявлением он выступил в Брюсселе.

В США сравнили российский газ с дешёвым и ненадёжным автомобилем

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