Экономика
В США сработал самый надежный индикатор рецессииКрасная весна 15:59
Инверсия доходности облигаций, отмечают эксперты, предшествовала рецессии в пяти случаях, начиная с 1978 года. Последний раз доходность двухлетних облигаций превысила аналогичный показатель десятилетних облигаций в 2006–2007 году.
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