Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессииРоссийская газета 15:15

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США. Рецессия грозит спадом производства, который характеризуется нулевым ростом ВВП или его падением на протяжении более полугода.
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Аналитики: в США зафиксирован новый признак грядущей рецессии

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Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
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Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.
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Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
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