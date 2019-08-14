Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессииРоссийская газета 15:15
Впервые с 2007 года в США произошла инверсия доходностей двух- и 10-летних казначейских облигаций. Краткосрочный долг вырос выше уровня эталонной ставки. Это классический показатель рецессии, предсказывающий последние семь периодов отрицательного роста в США.
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Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
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Наука
Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков
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В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
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Происшествия
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Экономика
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"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
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Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Общество
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В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
На трассе под Геленджиком загорелся автобус
По предварительным данным, возгорание произошло в 20:45. Первые подразделения прибыли на место ЧП в 21:01.
Обновлено в 14:25
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Политика
Пакистан запросил созвать заседание Совбеза ООН из-за Кашмира
Пакистан во вторник, 13 августа, запросил провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением индийских властей аннулировать особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Политика
Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 13:09
Политика
Борцы с коррупцией задержали старшего помощника прокурора Токмока
Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали старшего помощника прокурора Токмока, сообщила пресс-служба госкомитета.
Обновлено в 09:36
Политика
В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа
Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Политика
Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Политика
Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»
Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
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Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций
Эксперты Центра экономических исследований — Института экономики Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов заявили, что потери России от санкций составили около 800 млрд рублей.
Обновлено в 11:20
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30