Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессииРоссийская газета 15:15
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США. Рецессия грозит спадом производства, который характеризуется нулевым ростом ВВП или его падением на протяжении более полугода.
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Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Власти Крыма намерены инициировать переговоры с Украиной
Власти Республики Крым планируют обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о возобновлении подачи на территорию полуострова вод реки Днепр, которые блокируются построенной Киевом дамбой.
Обновлено 12 августа в 14:57
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В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал
"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря
Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о вине России в развале ДРСМД как ожидаемые.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Торпедо» дома обыграло «Авангард»
Обновлено в 14:23
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева почтила память мамы и поделилась архивным снимком
В 2012 году скончалась мама Ляйсан Утяшевой, Зульфия. Спортсменка очень тяжело переживала утрату.
Обновлено в 10:30
Политика
Кличко дал показания по делу о взятке главы офиса Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о подкупе главы офиса президента Украины Андрея Богдана на $20 млн с целью остаться на посту главы столицы.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro выйдет 20 августа
Длительное время пользователи ждали релиза нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который является глобальной версией китайского флагмана K20 Pro.
Обновлено в 03:38
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
СМИ узнали об обысках по делу о хищениях у крупнейшего подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Кино
Кейт Бланшетт объявила о завершении карьеры в кино
Кейт Бланшетт объявила о завершении карьеры в кино Актриса попросила поклонников не расстраиваться.
Обновлено в 14:55
Интернет
Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей приложений, которые принадлежали корпорации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, предоставившие информацию анонимно из-за боязни потерять работу.
Обновлено вчера в 16:25