Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущегоПолитическая Экспертиза 13:59

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет. Разработкой летательного аппарата занимались американские компании Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing.
Читать в источнике
с чего всё началось
На официальном youtube-канале проекта скоростного вертолета совместной разработки компаний Sikorsky и Boeing опубликовано видео первого полета скоростного вертолета Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant
.
ТК Звезда05:55

Подробнее о событии

Опубликовано видео первого полета скоростного вертолета компании Sikorsky

ТК Звезда05:55

Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США

Российская газета04:00

Видео: американский скоростной вертолет будущего выполнил свой первый полет

Naked Scienceвчера в 17:46

Первый полет американского скоростного вертолета будущего сняли на видео

ФАНвчера в 20:42

Американский вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил первый полет

iReactorвчера в 20:14

Претендент на звание быстрейшего боевого вертолета совершил первый полет

РИА Новостивчера в 18:21

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

ТАСС00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Обновлено в 14:50
Культура

Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 09:10
Происшествия

На юго-западе Москвы произошел пожар на складе

В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
Обновлено в 13:53
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

Обновлено в 11:28
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года

По состоянию на 17 марта, рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг максимума с начала года.
Обновлено в 15:01
Политика

На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву

На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Авто

GM вложит $300 млн в расширение завода и создаст новые рабочие места

Компания отмечает, что этот план является частью масштабного проекта инвестиций в объеме $1,8 млрд в расширение производства в США и создание в общей сложности 700 новых рабочих мест.
Обновлено в 19:14
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 17:28
Политика

Трамп отменил новые санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР.
Обновлено в 16:55
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Гаджеты

Компании Xiaomi и Huawei расширят розничные сети в России

Китайские компании Xiaomi и Huawei планируют расширить розничные сети на территории России.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено в 14:20
Политика

В ООН указали на статус Голанских высот

"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", - сказал представитель ООН.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Космос

Незаурядное пристанище внеземных созданий: ученые раскрыли феномен ʺспутника-пельменяʺ Сатурна

Как было установлено, в вышеприведенном случае речь идет о спутнике Сатурна – Пане.
Обновлено в 14:29
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Культура

Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено в 13:41
Политика

Венгрия договорилась о поставках российского газа в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках природного газа в обход Украины.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил браслет слежения

Как пишет «МК», суд отправил злоумышленников под домашний арест.
Обновлено в 11:28
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное