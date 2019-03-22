Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущегоПолитическая Экспертиза 13:59
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет. Разработкой летательного аппарата занимались американские компании Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing.
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с чего всё началось
На официальном youtube-канале проекта скоростного вертолета совместной разработки компаний Sikorsky и Boeing опубликовано видео первого полета скоростного вертолета Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant.ТК Звезда05:55
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Видео: американский скоростной вертолет будущего выполнил свой первый полет
Naked Scienceвчера в 17:46
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