В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущегоПолитическая Экспертиза 13:59

с чего всё началось

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет. Разработкой летательного аппарата занимались американские компании Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing.

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Происшествия На юго-западе Москвы произошел пожар на складе В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Происшествия Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Религия 23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Политика Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года По состоянию на 17 марта, рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг максимума с начала года.

Политика На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Авто GM вложит $300 млн в расширение завода и создаст новые рабочие места Компания отмечает, что этот план является частью масштабного проекта инвестиций в объеме $1,8 млрд в расширение производства в США и создание в общей сложности 700 новых рабочих мест.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Футбол Зидан уговорил Азара перейти в «Реал» Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Гаджеты Компании Xiaomi и Huawei расширят розничные сети в России Китайские компании Xiaomi и Huawei планируют расширить розничные сети на территории России.

Политика В ООН указали на статус Голанских высот "Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", - сказал представитель ООН.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Политика Венгрия договорилась о поставках российского газа в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках природного газа в обход Украины.

Политика Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.