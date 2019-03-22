В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущегоПолитическая Экспертиза 13:59

с чего всё началось

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет. Разработкой летательного аппарата занимались американские компании Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing.

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

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Общество Собянин: почти все москвичи живут рядом с учреждениями культуры Практически каждый житель Москвы может при желание дойти за десять минут от дома до того или иного культурного учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Происшествия Осужденный украинец Гриб объявил голодовку Гражданин Украины Павел Гриб, приговоренный Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к шести годам тюрьмы за содействие терроризму, объявил бессрочную голодовку.

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Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

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Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

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Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

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Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

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Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.