Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

с чего всё началось

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430" (система "Око") сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, такой вывод сделали эксперты информационного ресурса станции слежения SatTrackCam Leiden (Cospar 4353) по итогам анализа данных видео, которое запечатлел телеканал FOX.

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