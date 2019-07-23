Армия и оружие
В США сообщили о двух подбитых иранских беспилотникахИзвестия вчера в 20:38
Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что на прошлой неделе Штаты могли подбить не один, а два иранских беспилотника. Об этом 23 июля он рассказал в интервью телеканалу CBS.
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с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.Коммерсантъвчера в 20:20
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Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Минобороны КНР: Китай продолжит укреплять военное взаимодействие с РФ
Вооруженные силы России и Китая продолжат укреплять взаимодействие и осуществлять совместные операции, заявил 24 июля официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок
По факту гибели ребенка при пожаре в палаточном детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ.
Обновлено 22 июля в 19:07
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Игры
В GTA Online вышло обновление с казино
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Михаил Абызов пожаловался на давление
Экс-министр недоволен действиями следствия Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также хищении у энергетических компаний 4 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Власти Кузбасса планируют открыть новые авиарейсы
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб. "Восточный" ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян
По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Летнюю резиденцию Черчилля сдадут в аренду
Обновлено в 01:04
Политика
Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия
После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Политика
Борис Джонсон вступит в должность британского премьера
Бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон занял пост лидера Консервативной партии и должен быть объявлен главой кабинета министров, сообщает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.
Обновлено в 00:00
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги»
Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Помпео оценил отношения между США и Пакистаном
Отношения между Соединёнными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду
Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено вчера в 21:18