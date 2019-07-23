с чего всё началось

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что на прошлой неделе Штаты могли подбить не один, а два иранских беспилотника. Об этом 23 июля он рассказал в интервью телеканалу CBS.

В США сообщили о двух подбитых иранских беспилотниках

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