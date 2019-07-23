Армия и оружие
США заявили о втором сбитом иранском дронеРоссийская газета вчера в 18:57
Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил о втором сбитом над Ормузским проливом беспилотнике из Ирана. "Мы считаем, что успешно атаковали два дрона, может быть, и больше, но об этом нам неизвестно", - отметил Маккензи.
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с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.Коммерсантъвчера в 20:20
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После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС
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Обновлено в 02:25
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
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Обновлено в 01:00
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Стало известно, сколько кофе можно пить в сутки
Без угрозы для здоровья человек может пить не более 6 чашек кофе в день.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены
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Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Общество
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В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
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Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Ранние песни Мадонны выложены в интернет в знак протеста
Кассета с демо-версией альбома Мадонны "Like A Prayer" выставлена на аукцион.
Обновлено вчера в 23:40
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
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Общество
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Политика
Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР
В случае если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
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Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
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Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено вчера в 13:03
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Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Политика
Зеленский оставил себе советника Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить при себе советника Петра Порошенко.
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Дзамбротта: «С Неймаром „Ювентус“ бы вошел в топ-5 клубов мира»
С Неймаром «Ювентус» вошел бы в топ-5 клубов мира. Бренд «Ювентуса» бы сильно вырос по всему миру.
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