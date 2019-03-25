Армия и оружие
В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в ЕвропеВзгляд.ру вчера в 12:17
Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
National Interest смоделировал войну России и НАТО: захват Эстонии, Латвии и Литвы
Московский Комсомолецвчера в 12:32
Американское издание The National Interest опубликовало «план войны с РФ в Европе»
Народные новости24 марта в 15:33
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество
Названы лучшие средства для мытья пола
По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты.
Обновлено в 01:11
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Польша признала заслуги СССР в разгроме гитлеровской Германии
Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
Обновлено в 02:33
Культура
Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено вчера в 08:43
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму более 60 танков Т-90
Закончилась контрактная поставка Вьетнаму российских танков Т-90, о чем в разговоре с Интерфаксом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, который возглавил делегацию от России на малазийской оборонной выставке «ЛИМА – 2019».
Обновлено в 02:34
Экономика
ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Авто
Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России
Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Технологии
В России появится беспилотный медицинский трамвай
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Сирия отреагировала на «передачу» Голанских высот Израилю
Президент США Дональд Трамп ранее 25 марта в начале встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27