В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в ЕвропеВзгляд.ру вчера в 12:17

Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

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