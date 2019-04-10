Экономика
Фондовые рынки АТР завершили торги преимущественно в минореРосбалт 10 апреля в 08:37
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам сегодняшних торгов. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,03%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix просели, соответственно, на 0,53% и на 0,69%.
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