Экономика

Фондовые рынки АТР завершили торги преимущественно в минореРосбалт 10 апреля в 08:37

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам сегодняшних торгов. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,03%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix просели, соответственно, на 0,53% и на 0,69%.
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В США скоро отчитаются крупнейшие банки. Рынки замерли в ожидании

РБК02:08

Фондовые индексы АТР в основном снижаются в четверг

Финмаркетвчера в 02:32

Торги на фондовых рынках АТР завершились преимущественно в миноре

Росбалтвчера в 08:22

Биржи АТР не демонстрируют единой динамики в ожидании статистики из КНР

ПРАЙМ01:25

Российские инвесторы упорно не хотят видеть рисков

Finam.Ru10 апреля в 14:08
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Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Космос

SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

«Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

«Суперджет 100» избавят от иностранных запчастей за 3,5 млрд руб

Обновлено вчера в 22:00
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено вчера в 10:51
Гаджеты

В Microsoft официально прекратили поддерживать Windows XP

Вообще из всех продуктов компании Microsoft, дольше всех на рынке продержался именно Windows XP.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты

Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 работает до 20 часов без подзарядки

Обновлено в 01:40
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Заслуженный пилот РФ прокомментировал потерю Японией F-35

К поискам японского пилота упавшего в океан новейшего истребителя F-35 подключились американские военные корабли.
Обновлено вчера в 04:44
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Польский космонавт назвал российский бомбардировщик Су-34 гениальным

В январе на Дальнем Востоке в ходе полётов столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
Обновлено в 01:46
Политика

Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией

В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

В Пакистане при взрыве на рынке погибли 16 человек

В Пакистане в результате взрыва самодельного устройства на рынке в городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали, сообщает 12 апреля телеканал Geo TV.
Обновлено в 02:27
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Футбол

«Спартак» строго накажет Гулиева

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Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Экономика

Госдума продлит срок давности привлечения к ответственности НПФ

Увеличивается срок давности привлечения к административной ответственности с одного года до двух лет со дня совершения административного правонарушения за нарушение требований законодательства, повлекшее нарушение прав и интересов застрахованных лиц при смене страховщика.
Обновлено вчера в 10:56
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

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Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника

Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным.
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Гарри Кейн пропустит три месяца из-за травмы голеностопа

Гарри Кейн повредил связки голеностопа. Лечение 25-летнего нападающего займет не менее трех месяцев.
Обновлено в 00:58
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Renault раскрыла ряд технических характеристик модели Renault Arkana

Компания Renault провела презентацию кросс-купе Renault Arkana для рынка РФ.
Обновлено вчера в 03:05
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено вчера в 11:36
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