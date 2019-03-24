Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Здоровье
В Саратовской области более 6 тыс. семей смогут пройти процедуру ЭКО за счет ОМС
"В рамках национального проекта в 2019-2024 годах объемы экстракорпорального оплодотворения будут увеличены, что даст возможность не менее 6,4 тыс. семей воспользоваться данной процедурой", - сказала Мазина.
Обновлено в 09:08
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Политика
В ФРГ не увидели причин для нарушения поставок по «Северному потоку»
Министерство экономики и энергетики Германии не увидело причин для нарушения поставок газа по морскому трубопроводу «Северный поток» при принятии текущего проекта изменений в Газовую директиву Евросоюза.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество
Алексей Текслер поставил Челябинску двойку
Обновлено в 09:50
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Политика
Евросоюз завершил подготовку к жесткому Brexit
Брюссель заявил, что страны Евросоюза подготовились к "жесткому" Brexit, предупредив, что выход Великобритании из состава ЕС без сделки "все более вероятен".
Обновлено в 07:52
Игры
В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R
Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Россия решила сохранить транзит газа через Украину
В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года.
Обновлено в 06:34
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Молде
В воскресенье, 24 марта, круизный лайнер Viking Sky, который в минувшую субботу потерял ход у западного побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Реал» может купить Мбаппе летом за €280 млн
По информации издания, «Реал» намерен купить Мбаппе в летнее трансферное окно и готов заплатить за него €280 млн.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53