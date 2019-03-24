Армия и оружие

В США скопировали российский истребитель Су-35Avia.pro 06:36

Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35. Специалисты смогли обнаружить подозрительное сходство в элементах конструкции российского истребителя Су-35 и американского F-15EX.
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В США скопировали российский истребитель Су-35

Avia.pro06:36

Журнал The National Interest сравнил российский Су-57 и американский F-35

Известиявчера в 08:10

NI оценило эффективность российского Су-35С

РИА Новостивчера в 10:31

В США оценили эффективность российского истребителя Су-35С

Слово и Деловчера в 11:03

NI оценило эффективность российского Су-35С

Газета.Ruвчера в 15:15

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Российская газетавчера в 04:53

Слишком хорош: американцы сравнили Су-35 и новейший Су-57

Утро.ruвчера в 03:54
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Футбол

«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo.
Обновлено в 11:54
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 05:52
Наука

В Норвегии найден «корабль мертвых»

Обновлено в 10:39
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Политика

Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США

Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года.
Обновлено в 09:12
Политика

Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Неизвестные взорвали военную базу США в Японии

Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе

Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»

Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Спорт

Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой

На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Политика

Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Политика

Путин поздравил руководство Греции с Днем независимости

Глава российского государства Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Алексису Ципрасу по случаю Дня независимости Греции.
Обновлено в 10:11
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Политика

СБУ подтвердила, что Прозоров является бывшим сотрудником ведомства

Украинская служба безопасности подтвердила, что Василий Прозоров, который 25 марта устроил пресс-конференцию в столице, где раскрыл информацию о работе организации, действительно заседал в штабе Антитеррористического центра СБУ.
Обновлено в 10:56
Политика

Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии

Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Транспорт

Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты

Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Финансы

Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве

В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу

Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Хоккей

Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Обновлено в 06:08
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