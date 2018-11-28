В Федеральном суде Бруклина во вторник, 27 ноября, было оглашено заочное обвинение в кибермошенничестве на десятки миллионов долларов против шести россиян и двух граждан Казахстана. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, опубликованном на сайте ведомства.

В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве

Происшествия Происшествия Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" депутат областной думы Николай Бондаренко.

Происшествия Происшествия Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Происшествия Происшествия Погибший индонезийский Boeing начинал полет с неисправными датчиками Неполадки в показаниях датчиков высоты и скорости самолета Boeing 737 индонезийской Lion Air не были устранены перед полетом.

Происшествия Происшествия Жертвами взрыва на заводе в Китае стали 22 человека В результате взрыва около химического завода в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека.

Происшествия Происшествия Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады

Происшествия Происшествия Танкер протаранил причал в порту на Сахалине В сахалинском порту Пригородное танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал.

Происшествия Происшествия Ударивший ребенка тренер в Подмосковье отстранен от проведения занятий

Происшествия Происшествия На Байкале нашли тела пропавших две недели назад рыбаков

Происшествия Происшествия Мужчине выстрелили в голову в ходе дорожного конфликта в Петербурге В ходе конфликта неустановленный участник стычки выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.

Происшествия Происшествия В Бельгии медиков впервые обвинили в ошибочной эвтаназии В Бельгии полиция впервые начала расследование по делу об эвтаназии, которую врачи могли ошибочно применить в отношении 38-летней пациентки в 2010 году, передает The Guardian.

Происшествия Происшествия На северо-западе и юго-востоке Москвы остановились трамваи Как сообщает "Интерфакс", около 7:40 остановились трамваи сразу шести маршрутов — 10, 15, 21, 28, 30 и 31, которые следуют от Строгино в сторону станции метро "Щукинская", а также с улицы Живописной в том же направлении.

Происшествия Происшествия Фигуранту дела о теракте в Санкт-Петербурге ужесточили обвинение Обвиняемому по делу о теракте в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге Дмитрию Лукьяненко ужесточили обвинение.

Происшествия Происшествия В Москве грабители отняли у предпринимателя 2,5 млн рублей Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в лесопарковой зоне по указанному адресу, четверо неизвестных избили генерального директора одной из коммерческих организаций и похитили у него часы, телефон, 2 млн 500 тыс. рублей, 30 тыс. €, 65 тыс. $.