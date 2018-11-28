Происшествия
В Федеральном суде Бруклина во вторник, 27 ноября, было оглашено заочное обвинение в кибермошенничестве на десятки миллионов долларов против шести россиян и двух граждан Казахстана. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, опубликованном на сайте ведомства.
РБКвчера в 19:02
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Происшествия
СК завел уголовное дело из-за пожара на «Викторе Черномырдине»
Обновлено в 03:00
Происшествия
Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области
Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" депутат областной думы Николай Бондаренко.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области
В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Погибший индонезийский Boeing начинал полет с неисправными датчиками
Неполадки в показаниях датчиков высоты и скорости самолета Boeing 737 индонезийской Lion Air не были устранены перед полетом.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Жертвами взрыва на заводе в Китае стали 22 человека
В результате взрыва около химического завода в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады
Обновлено в 02:56
Происшествия
Танкер протаранил причал в порту на Сахалине
В сахалинском порту Пригородное танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Ударивший ребенка тренер в Подмосковье отстранен от проведения занятий
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Байкале нашли тела пропавших две недели назад рыбаков
Обновлено в 02:59
Происшествия
Мужчине выстрелили в голову в ходе дорожного конфликта в Петербурге
В ходе конфликта неустановленный участник стычки выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Бельгии медиков впервые обвинили в ошибочной эвтаназии
В Бельгии полиция впервые начала расследование по делу об эвтаназии, которую врачи могли ошибочно применить в отношении 38-летней пациентки в 2010 году, передает The Guardian.
Обновлено в 02:56
Происшествия
На северо-западе и юго-востоке Москвы остановились трамваи
Как сообщает "Интерфакс", около 7:40 остановились трамваи сразу шести маршрутов — 10, 15, 21, 28, 30 и 31, которые следуют от Строгино в сторону станции метро "Щукинская", а также с улицы Живописной в том же направлении.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Фигуранту дела о теракте в Санкт-Петербурге ужесточили обвинение
Обвиняемому по делу о теракте в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге Дмитрию Лукьяненко ужесточили обвинение.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве грабители отняли у предпринимателя 2,5 млн рублей
Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в лесопарковой зоне по указанному адресу, четверо неизвестных избили генерального директора одной из коммерческих организаций и похитили у него часы, телефон, 2 млн 500 тыс. рублей, 30 тыс. €, 65 тыс. $.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В деле изготовившего бомбу школьника фигурируют еще четверо подростков
Следователи проверяют четверых школьников на причастность к делу об изготовлении самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 02:43