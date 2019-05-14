В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 21:37

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Экономика Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Политика Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Авто Opel создал кроссовер с подзарядкой от розетки Кроссовер стал первым серийным автомобилем бренда с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от электросети.

Экономика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.

Происшествия На Аляске потерпели крушение два самолета Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Футбол «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю, пишет The New York Times.

Происшествия В МВД опровергли захват заложников в казанской школе Информация о захвате заложников в одной из школ в Казани не соответствует действительности, говорится в сообщении МВД Татарстана, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 13 мая.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.

Авто Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.

Происшествия Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16% Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16%, ложных сообщений о минировании на 50%, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за 2018 год.

Космос Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.

Армия и оружие США готовятся к применению ядерного оружия в Европе Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.

Политика Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.

Политика Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.

Авто Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.