Технологии

В США секретный самолет готовят к первому полетуOAnews вчера в 02:56

Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии. Компания Otto Aviation долгое время работает над новым бизнес-джетом, который сможет вытеснить других конкурентов в этом классе. Издание War Zone пишет, что самолет в форме пули успешно прошел испытания и скоро состоится его первый полет.
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с чего всё началось
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive
, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.
РИА Новостивчера в 02:12

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Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету

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В США подготовили к первому полету засекреченный «самолет-пулю»

РИА Новостивчера в 02:12

Самолёт-пуля готовится к первому полёту в США

News.ru08 июня в 13:25

Секретный самолет Celera 500L готовится к летным испытаниям в США

ФАН08 июня в 16:01

В США анонсировали испытания засекреченного самолета-пули

URA.Ru08 июня в 20:31

В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет

Naked Science08 июня в 10:28

Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США

Газета.Ruвчера в 12:21
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