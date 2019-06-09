В США секретный самолет готовят к первому полетуOAnews вчера в 02:56

с чего всё началось

Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии. Компания Otto Aviation долгое время работает над новым бизнес-джетом, который сможет вытеснить других конкурентов в этом классе. Издание War Zone пишет, что самолет в форме пули успешно прошел испытания и скоро состоится его первый полет.

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