Технологии
В США секретный самолет готовят к первому полетуOAnews вчера в 02:56
Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии. Компания Otto Aviation долгое время работает над новым бизнес-джетом, который сможет вытеснить других конкурентов в этом классе. Издание War Zone пишет, что самолет в форме пули успешно прошел испытания и скоро состоится его первый полет.
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с чего всё началось
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.РИА Новостивчера в 02:12
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В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет
Naked Science08 июня в 10:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
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