Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против РоссииRT на русском 02:36
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы. Соответствующую инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Футбол
Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу
Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Политика
Богдан обвинил Кличко в сговоре с Фирташем
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко получил пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в результате договоренностей между украинским олигархом Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным.
Обновлено в 05:29
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира
Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Роналду: «Я восхищаюсь Буффоном»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о 41-летнем голкипере Джанлуиджи Буффоне, который в июле вернулся в ряды "бьянконери".
Обновлено в 04:54
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика
Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении
Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Экономика
Операционная прибыль Sony в 1-м финквартале превысила прогнозы
По итогам финансового года, который завершится в марте 2020 года, Sony по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере 810 млрд иен и чистую прибыль в 500 млрд иен.
Обновлено в 05:53
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Технологии
Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года
Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.
Обновлено в 05:54
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33