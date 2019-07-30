Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против РоссииRT на русском 02:36

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы. Соответствующую инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США

Газета.Ru03:43

Эксперт оценил идею сенаторов в США о расширении санкций против России

RT на русском03:12

Cанкции против госдолга России попросили включить в оборонный бюджет США

ТАССвчера в 21:51

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Ведомостивчера в 23:48

В США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России

РИА Новостивчера в 22:09

Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США

Известиявчера в 22:07

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Интерфакс00:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Происшествия

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Обновлено в 00:20
Футбол

Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани

Обновлено в 04:46
Происшествия

Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу

Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

Обновлено в 03:47
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Гаджеты

До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком

По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Политика

Богдан обвинил Кличко в сговоре с Фирташем

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко получил пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в результате договоренностей между украинским олигархом Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным.
Обновлено в 05:29
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира

Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Футбол

Роналду: «Я восхищаюсь Буффоном»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о 41-летнем голкипере Джанлуиджи Буффоне, который в июле вернулся в ряды "бьянконери".
Обновлено в 04:54
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика

Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении

Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Экономика

Операционная прибыль Sony в 1-м финквартале превысила прогнозы

По итогам финансового года, который завершится в марте 2020 года, Sony по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере 810 млрд иен и чистую прибыль в 500 млрд иен.
Обновлено в 05:53
Экономика

«Автодор» не завершил работы на 318 км автомобильных дорог из 578 км

Обновлено в 05:35
Общество

В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

Обновлено в 05:51
Технологии

Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года

Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.
Обновлено в 05:54
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
ещё по теме
Главное