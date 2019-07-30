Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджетREGNUM 02:48
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
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Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Общество
Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть
Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.
Обновлено в 04:15
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Рязани горит цех комбайнового завода
Обновлено в 04:11
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека
Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет в Россию
Режиссер, сценарист, продюсер и мультипликатор Тэд Стоунс приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia.
Обновлено в 04:22
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03