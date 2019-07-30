Политика

В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджетREGNUM 02:48

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
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Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США

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Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

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В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
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Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть

Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.
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Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

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Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:23
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Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
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Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
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Анастасия Решетова отказалась рожать в США

Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
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Происшествия

В Рязани горит цех комбайнового завода

Обновлено в 04:11
Происшествия

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека

Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
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Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал

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Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Кино

Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет в Россию

Режиссер, сценарист, продюсер и мультипликатор Тэд Стоунс приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia.
Обновлено в 04:22
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
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Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
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В Киеве определили срок «исчезновения Украины»

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
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Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
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Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
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Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Обновлено в 00:20
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Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36
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Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии

Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
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Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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