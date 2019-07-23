Экономика

В США с Facebook взыщут $5 млрдREGNUM 18:00

Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями. Предположительно, сделки предполагали передачу компаниям персональных данных пользователей.
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В США с Facebook взыщут $5 млрд

REGNUM18:00

Facebook накажут многомиллиардным штрафом

Взгляд.ру14:51

США в ближайшее время объявят о штрафе для Facebook

ФАН15:01

Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей

Комсомольская правда16:39

ФТК США объявит об урегулировании инцидента с Facebook на $5 млрд - СМИ

ПРАЙМ15:54

5 млрд долларов выплатит Facebook за нарушения в США

РЕН ТВ17:13

Reuters: американский регулятор на этой неделе объявит о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАСС14:39
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Футбол

Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»

Российский защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с минским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Капитан полиции в Петербурге продавал воздушные шарики с азотом

Обновлено в 11:45
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино

«Мстители: Финал» побил рекорд «Аватара» по кассовым сборам

Супергеройская картина установила новый рекорд по мировым кассовым сборам, обойдя фантастический фильм о жителях планеты Пандора «Аватар», сообщает Life.
Обновлено в 03:10
Транспорт

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:22
Происшествия

Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите

Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа

Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что артистка позирует без макияжа.
Обновлено в 16:44
Наука

В УрФУ разработали технологию переработки старых шин для метанола

Обновлено в 08:23
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Космос

Космонавты провели урок для российских школьников

Школьники-участники двенадцатого космического урока в образовательном центре "Сириус" смогли задать вопросы ведущим инженерам, экспертам ракетно-космической отрасли и даже выйти на прямую связь с МКС.
Обновлено в 13:02
Космос

Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 05:17
Политика

Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Гаджеты

Компания Lenovo возвращается в Россию со своими смартфонами

Дистрибьютор Mobilidi вернет на российский рынок смартфоны компании Lenovo.
Обновлено в 14:47
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки.
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты

WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel

Apple Inc. активно ведет переговоры с Intel Corp. о покупке бизнеса по производству модемов для смартфонов, сумма возможной сделки оценивается примерно в $1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:44
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Происшествия

В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика

В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Политика

В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Политика

Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

Если Вашингтон введет санкции против Турции за покупку ракетных комплексов С-400, Анкара ответит на эти меры.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Игоря Николаева придумала с папой песню о кошке Тэсле

Композитор Игорь Николаев разместил видео в Instagram, в котором его трехлетняя дочь помогла придумать песню про кошку Тэслу.
Обновлено в 12:16
Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».
Обновлено в 18:12
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
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