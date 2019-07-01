Общество
В США с Facebook взыщут $5 млрдREGNUM вчера в 18:00
Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями. Предположительно, сделки предполагали передачу компаниям персональных данных пользователей.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским Су-30
Власти Соединенных Штатов считают такое поведение Венесуэлы агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно США, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 21 июля в 19:35
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»
Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства
Федор Чудинов нокаутировал Эзикьеля Мадерну в бою на Красной площади
Российский боксер Федор Чудинов победил аргентинца Эзикьеля Мадерну в бою на Красной площади за титул чемпиона WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ
Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Кино
Светлана Немоляева рассказала о съемках с Сергеем Шнуровым
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе
Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе, подметив, на снимках не видны синяки.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Facebook выплатит $5 млрд за нарушения
Руководство социальной сети Facebook выплатит 5 млрд долларов за нарушения в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Трамп договорился с конгрессом по госдолгу
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года, передает Reuters.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Житель Кузбасса получил 22 года колонии за изнасилование
Житель одного из поселков городского типа в Кузбассе осужден на 22 года колонии строгого режима за сексуальные преступления в отношении трех падчериц, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 07:10