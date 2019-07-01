Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями. Предположительно, сделки предполагали передачу компаниям персональных данных пользователей.

В США с Facebook взыщут $5 млрд

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