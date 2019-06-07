В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детейКоммерсантъ вчера в 19:49

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения. Ее обвиняют в похищении и вывозе своих детей за пределы США, а также в вымогательстве, сообщает ТАСС.

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

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