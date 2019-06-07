Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детейКоммерсантъ 19:49
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения. Ее обвиняют в похищении и вывозе своих детей за пределы США, а также в вымогательстве, сообщает ТАСС.
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Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
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Баскетбол
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"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Экономика
Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июня
"Стороны обсудят основные вопросы российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы, развитие взаимодействия в области финансов и инвестиций, совместные проекты в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в сообщении министерства.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети
Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
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Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
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Общество
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Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
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Обновлено в 10:28
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные мировые проблемы
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
США опасаются, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике
США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для Москвы решения по этому вопросу, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
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Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Космос
Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard
Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
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Обновлено в 11:28
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Игры
Google раскрыл тайны игрового сервиса Stadia
Детали работы стримингового сервиса Stadia раскрыла компания Google. Презентация транслировалась на YouTube.
Обновлено в 19:11
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52