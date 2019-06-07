Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детейРИА Новости вчера в 23:53
Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
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Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Обновлено 05 июня в 10:02
Общество
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Экономика
Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии
Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Буффон может перейти в «Барселону»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии
Президент РФ подчеркнул, что он "не свадебный генерал", чтобы его везде приглашали Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год
Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 01:38
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц
Обновлено 05 июня в 17:25
Здоровье
Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет
Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила квартиру в центре Москвы
Недавно стало известно, что Гузеева владеет роскошной квартирой в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено вчера в 18:22
Религия
Вознесение Господне празднуют сегодня православные
Православные христиане сегодня, 6 мая, празднуют Вознесение Господне – один из 12 главных праздников церковного календаря.
Обновлено 05 июня в 21:55
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43