Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детейРИА Новости вчера в 23:53

Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
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В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

РИА Новостивчера в 23:53

Генконсульство России назвало негуманным приговор россиянке Осиповой

РБКвчера в 21:59

Генконсульство России в США прокомментировало приговор Осиповой

RT на русскомвчера в 21:49

Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

Вести.Ruвчера в 23:39

«Негуманно»: генконсульство РФ о приговоре россиянке в США

Газета.Ruвчера в 21:31

Генконсульство РФ будет добиваться пересмотра дела Осиповой

News.ruвчера в 21:53

Генконсульство РФ считает приговор Осиповой несправедливым

ТАССвчера в 22:01
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Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Обновлено 05 июня в 10:02
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Экономика

Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

Обновлено 05 июня в 20:11
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Буффон может перейти в «Барселону»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено 05 июня в 02:16
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии

Президент РФ подчеркнул, что он "не свадебный генерал", чтобы его везде приглашали Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:42
Общество

Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год

Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 01:38
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Наука

Перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц

Обновлено 05 июня в 17:25
Здоровье

Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет

Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева купила квартиру в центре Москвы

Недавно стало известно, что Гузеева владеет роскошной квартирой в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

«Закон Яровой» пошел по судам

Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено вчера в 18:22
Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

Православные христиане сегодня, 6 мая, празднуют Вознесение Господне – один из 12 главных праздников церковного календаря.
Обновлено 05 июня в 21:55
Политика

Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко

Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Осипов поблагодарил одобривших его выход на выборы забайкальцев

Обновлено в 00:41
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