Энергетика
В 2018 году в США резко выросли выбросы парниковых газов. Об этом говорится в исследовании компании Rhodium Group.
Коммерсантъ11:36
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Экономика
Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть на 2019—2020 годы
«Цены на нефть ожидаются на уровне $67 за баррель в 2019 и 2020 году, что на $2 ниже, чем ожидалось в июне», — цитирует текст РИА Новости.
Обновлено в 16:56
Политика
В США предъявили обвинение встречавшейся с сыном Трампа Весельницкой
Обновлено в 11:23
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.
Обновлено в 16:26
Автоспорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Николаев выиграл второй этап «Дакара»
Обновлено в 16:03
Политика
Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
Обновлено в 14:10
Политика
Опубликован рейтинг стран с удобным для путешествий паспортом
Компания Henley & Partners опубликовала очередной индекс паспортов, который представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения.
Обновлено в 14:31
Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги
Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 16:57
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Происшествия
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Космос
Телескоп TESS обнаружил планету с длинной орбитой
По предварительным данным, собранным при помощи телескопа TESS, обнаруженная планета имеет очень длинный орбитальный период – 36 дней.
Обновлено в 01:47
Наука
Акустические атаки на дипломатов на Кубе могли устроить сверчки
Обновлено в 07:26
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено в 17:04
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Политика
Конгрессмены выступили против снятия санкций с компаний Дерипаски
Руководитель фракции Демократической партии в Конгрессе США Чак Шумер заявил, что намерен подготовить резолюцию против решения Минфина о снятии санкций с компаний, которые принадлежат Олегу Дерипаске.
Обновлено 05 января в 02:33
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил полеты из-за неопознанного дрона
Вылет самолетов из лондонского аэропорта Хитроу приостановлен на неопределенное время из-за неопознанного беспилотного летающего аппарата.
Обновлено в 13:29
Политика
На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.
Обновлено в 16:26
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Родные простились с Крисом Кельми
Прощание с певцом и композитором Крисом Кельми прошло во вторник на Николо-Архангельском кладбище в Москве, рассказал РИА Новости брат Кельми Евгений Суслин.
Обновлено в 17:03
Спорт
Эксперт поделился мнением о визите WADA в Россию: есть обиженные
В среду, 9 января, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова прибудут в Москву для получения базы данных бывшей Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
LG представила скручивающийся 4К-телевизор
На выставке электроники CES 2019 компания LG представила скручивающийся 4К-телевизор LG OLED TV R. Об этом во вторник, 8 января, рассказало издание The Verge.
Обновлено в 15:20
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
«Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви»,— говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ
Андрей Василевский, голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» сыграет в Матче звезд НХЛ.
Обновлено в 16:53
Хоккей
Проспект «Детройта» расколол шайбу щелчком
В матче Западной хоккейной лиги (WHL) нападающий «Келуоны» Лейн Заблоцки расколол шайбу на две части.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Финансы
Deutsche Bank ждет роста курса главных конкурентов доллара
Deutsche Bank рекомендует купить австралийский доллар против американского конкурента или как альтернативу рассмотреть покупку AUD против корзины валюты развивающихся стран.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Врезавшийся в автобус канадских хоккеистов водитель признал свою вину
Водитель грузовика, который в апреле 2018 года в Канаде врезался в автобус местной юниорской хоккейной команды "Гумбольдт Бронкос", признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45