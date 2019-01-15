В Конгресс США будет внесена новая резолюция, которая не позволит министерству юстиции снять санкции против компаний «Русал», En+ и «ЕвроСибЭнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом объявил конгрессмен-демократ Стэни Хойер, передает Bloomberg.

В США решили бороться за санкции против «Русала»

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Политика Политика России нужно улучшать отношения с другими странами, заявил Кудрин Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.

Политика Политика Путин назвал создание новой церкви Украины «политиканством» Президент РФ Владимир Путин назвал создание Православной церкви Украины политическим проектом для «разделения народов».