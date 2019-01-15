Политика
В США решили бороться за санкции против «Русала»
В США решили бороться за санкции против «Русала»Lenta.ruвчера в 12:34
В Конгресс США будет внесена новая резолюция, которая не позволит министерству юстиции снять санкции против компаний «Русал», En+ и «ЕвроСибЭнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом объявил конгрессмен-демократ Стэни Хойер, передает Bloomberg.
Lenta.ruвчера в 12:34
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Сенат США проголосовал за рассмотрение резолюции, касающейся санкций против РУСАЛа
RT на русскомвчера в 18:32
Правительство США планирует снять санкции с компаний Олега Дерипаски
Красноярск Главный14 января в 21:56
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Политика
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД
Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Политика
В Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина
Местные спецслужбы и эксперты называют предполагаемой датой теракта 17 января — день визита в Белград президента России Владимира Путина, сообщает 16 января «Российская газета».
Обновлено в 04:02
Политика
Песков рассказал, как от слов Путина кровь стынет в жилах
Президент России Владимир Путин может выразить свое мнение о чем-то или о ком-то так, что "кровь стынет", сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Суд продлил арест 20 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил арест 20 украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении границы России.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ
Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.
Обновлено в 02:44
Политика
Лавров назвал тему переговоров Путина и Эрдогана
Переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом уже спланированы, центральной темой станет ситуация в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе
Обновлено в 02:43
Политика
Лавров удивлен шумихой, раздутой вокруг судьбы Союзного государства
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен той шумихе, которая раздута вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и судьбы Союзного государства.
Обновлено в 04:08
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России
Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
России нужно улучшать отношения с другими странами, заявил Кудрин
Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин назвал создание новой церкви Украины «политиканством»
Президент РФ Владимир Путин назвал создание Православной церкви Украины политическим проектом для «разделения народов».
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Депутат Рады обвинил Запад в «выжимании всех соков» из Украины
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" обвинил США и Евросоюз в том, что они выжимают все ресурсы из Украины, преследуя при этом лишь свои экономические интересы.
Обновлено вчера в 22:19