Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Подробнее о событии

Останки людей будут использовать в качестве удобрений в США

Известия16:49

Вашингтон стал первым штатом в США, где разрешили превращать умерших в удобрение

Snob.ru01:39

Вашингтон стал первым штатом США, где человеческие останки разрешили превращать в компост

Эхо Москвы12:00

В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений

Российская газета08:16

Морковка из покойника: В США узаконили третий вид погребения - уму непостижимый

Царьград08:00

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Lenta.ru07:29

Делать компост из человеческих останков разрешили в США

Газета.Ru13:05
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Покойников в США пустят на удобрения

Вести.UZ09:50
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Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Обновлено в 13:58
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

НАТО продолжит поддерживать реформы армии Украины

Обновлено в 17:55
Армия и оружие

США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Кино

Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Политика

Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 12:41
Общество

Россияне назвали своих идеальных соседей

Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Климова и Петренко воссоединились ради сына

Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Экономика

Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»

Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 20 мая в 17:03
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено в 13:27
Авто

АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross

АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Заблокированные во Владимирской области боевики ликвидированы

Ликвидированы бандиты, намеревавшиеся провести теракт во Владимирской области.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии

Обновлено в 19:26
Космос

Ребята учатся летать

Предназначены они не только для ребят, увлеченных исследованиями Вселенной.
Обновлено в 06:57
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Космос

«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок

Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
Футбол

«Нант» сменил логотип и представил домашнюю форму на сезон-2019/20

Футбольный клуб «Нант» представил новую клубную эмблему, а также домашнюю форму на следующий сезон.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Хоккей

Олейник: желаю сборной России продолжить победную серию на ЧМ-2019

Желаю сборной России продолжить победную серию.
Обновлено в 20:00
Кино

Роберт Паттинсон станет новым «Бэтменом»

Многие поклонники «Бэтмена» переживают о возрасте актера, хотя Паттинсон не станет самым молодым «Бэтменом» - когда Кристиан Бэйл примерил костюм героя, ему был всего 31 год, Роберту же сейчас 33.
Обновлено 20 мая в 03:24
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