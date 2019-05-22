Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Обновлено в 13:58
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
НАТО продолжит поддерживать реформы армии Украины
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Кино
Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Политика
Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 12:41
Общество
Россияне назвали своих идеальных соседей
Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Здоровье
Названы продукты, портящие зрение
Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Климова и Петренко воссоединились ради сына
Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Экономика
Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»
Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 20 мая в 17:03
Авто
АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross
АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Заблокированные во Владимирской области боевики ликвидированы
Ликвидированы бандиты, намеревавшиеся провести теракт во Владимирской области.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии
Обновлено в 19:26
Космос
Ребята учатся летать
Предназначены они не только для ребят, увлеченных исследованиями Вселенной.
Обновлено в 06:57
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Космос
«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
Футбол
«Нант» сменил логотип и представил домашнюю форму на сезон-2019/20
Футбольный клуб «Нант» представил новую клубную эмблему, а также домашнюю форму на следующий сезон.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран
Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Хоккей
Олейник: желаю сборной России продолжить победную серию на ЧМ-2019
Желаю сборной России продолжить победную серию.
Обновлено в 20:00
Кино
Роберт Паттинсон станет новым «Бэтменом»
Многие поклонники «Бэтмена» переживают о возрасте актера, хотя Паттинсон не станет самым молодым «Бэтменом» - когда Кристиан Бэйл примерил костюм героя, ему был всего 31 год, Роберту же сейчас 33.
Обновлено 20 мая в 03:24