Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о своем романе с Биланом
Продюсер Яна Рудковская рассказала журналистам о том, что у нее был роман с Димой Биланом.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Происшествия
Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток
Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
Обновлено в 13:43
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
РВСН РФ начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начали получать ракетные комплексы пятого поколения «Авангард», которые уже в конце 2019 года встанут на боевое дежурство.
Обновлено в 08:29
Политика
Times: 24 мая Тереза Мэй уйдет в отставку
Есть предположение, что премьер Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку.
Обновлено в 21:28
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США
Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын
Обновлено в 21:33
Футбол
Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 32 командами
Руководители Международной федерации футбола приняли решение отказаться от идеи расширения чемпионата мира-2022 года в Катаре с 32 команд до 48.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено в 20:45