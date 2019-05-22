Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Вашингтон стал первым штатом США, где человеческие останки разрешили превращать в компост

Эхо Москвы12:00

Останки людей будут использовать в качестве удобрений в США

Известия16:49

Делать компост из человеческих останков разрешили в США

Газета.Ru13:05

Останки людей пойдут на удобрения в США

Телеканал 360°20:28

В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений

Российская газета08:16

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Lenta.ru07:29

Вашингтон стал первым штатом в США, где разрешили превращать умерших в удобрение

Snob.ru01:39
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн

Покойников в США пустят на удобрения

Вести.UZ09:50
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Гаджеты

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Происшествия

Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:18
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 19:53
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено в 14:14
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о своем романе с Биланом

Продюсер Яна Рудковская рассказала журналистам о том, что у нее был роман с Димой Биланом.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Авто

Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России

Обновлено в 09:11
Происшествия

Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
Обновлено в 13:43
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

РВСН РФ начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начали получать ракетные комплексы пятого поколения «Авангард», которые уже в конце 2019 года встанут на боевое дежурство.
Обновлено в 08:29
Политика

Times: 24 мая Тереза Мэй уйдет в отставку

Есть предположение, что премьер Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку.
Обновлено в 21:28
Наука

Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика

SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет

Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Общество

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

Обновлено в 09:13
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Гаджеты

Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США

Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

Обновлено в 21:33
Футбол

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 32 командами

Руководители Международной федерации футбола приняли решение отказаться от идеи расширения чемпионата мира-2022 года в Катаре с 32 команд до 48.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Политика

В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа

В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено в 20:45
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