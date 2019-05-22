Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Останки людей будут использовать в качестве удобрений в США

Известия16:49

Вашингтон стал первым штатом в США, где разрешили превращать умерших в удобрение

Snob.ru01:39

Вашингтон стал первым штатом США, где человеческие останки разрешили превращать в компост

Эхо Москвы12:00

В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений

Российская газета08:16

Морковка из покойника: В США узаконили третий вид погребения - уму непостижимый

Царьград08:00

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Lenta.ru07:29

Делать компост из человеческих останков разрешили в США

Газета.Ru13:05
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн

Покойников в США пустят на удобрения

Вести.UZ09:50
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Обновлено вчера в 15:49
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено в 12:36
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400

США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — Разработчики рассказали о Вентру

Обновлено в 14:00
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Футбол

В Лигу Европы вышел тульский «Арсенал»

Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» закончилась победой москвичей, а значит тульский «Арсенал» впервые в истории выходит в Лигу Европы.
Обновлено в 13:59
Спорт

Юэн и Вивиани решили завершить борьбу на «Джиро д’Италия»

Австралийский велогонщик Калеб Юэн из Lotto Soudal, выигравший два этапа "Джиро д'Италия", досрочно завершил борьбу на этом Гранд-туре, сообщает официальный сайт его команды.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть

Полина Гагарина расстроена и просит совет фанатов:у неё сошел дубайский загар, а подмосковное солнце к ней не прилипает.
Обновлено в 05:40
Авто

Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России

Обновлено в 09:11
Политика

Визит Трампа на турнир по сумо официально подтвердился

Обновлено в 16:59
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 15:31
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
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