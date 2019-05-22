Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru вчера в 07:29

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Останки людей пойдут на удобрения в США

Телеканал 360°вчера в 20:28

Останки людей будут использовать в качестве удобрений в США

Известиявчера в 16:49

В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений

Российская газетавчера в 08:16

Вашингтон стал первым штатом США, где человеческие останки разрешили превращать в компост

Эхо Москвывчера в 12:00

Делать компост из человеческих останков разрешили в США

Газета.Ruвчера в 13:05

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Lenta.ruвчера в 07:29

Вашингтон стал первым штатом в США, где разрешили превращать умерших в удобрение

Snob.ruвчера в 01:39
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн

Покойников в США пустят на удобрения

Вести.UZвчера в 09:50
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 23:25
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Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
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СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд

Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено вчера в 20:59
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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Политика

В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым

НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
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Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено вчера в 13:48
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Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Москвой

Идею о референдуме прокомментировали в Кремле.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой

Обновлено вчера в 08:52
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Нижегородец сфотографировался на права с дуршлагом на голове

Обновлено вчера в 21:45
Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Суд снял обвинения с жительницы Томска, дочь которой загрызли собаки

Кировская районный суд Томска снял обвинения с матери новорожденной девочки, которую насмерть загрызли овчарка и ротвейлер.
Обновлено в 00:28
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Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Культура

Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском

Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
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Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено вчера в 14:58
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В двух поликлиниках Севастополя начался капремонт

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На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля

Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
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