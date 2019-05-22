Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru вчера в 07:29
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Вашингтон стал первым штатом США, где человеческие останки разрешили превращать в компост
Эхо Москвывчера в 12:00
Вашингтон стал первым штатом в США, где разрешили превращать умерших в удобрение
Snob.ruвчера в 01:39
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
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Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
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