В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru вчера в 07:29

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Авто Названа цена нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Экономика СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Шоу-бизнес Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.

Происшествия Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Политика Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.

Общество Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.

Общество Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Футбол Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.

Происшествия Суд снял обвинения с жительницы Томска, дочь которой загрызли собаки Кировская районный суд Томска снял обвинения с матери новорожденной девочки, которую насмерть загрызли овчарка и ротвейлер.

Космос Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.

Культура Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.

Технологии Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».

Политика Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.

Футбол Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.

Экономика Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.