В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Экономика ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

Футбол «Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями "Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Политика Лидер британской Палаты общин подала в отставку Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Авто Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Экономика ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».

Авто Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.

Политика Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества Отношение населения к лицам с ограниченными возможностями является важнейшим показателем жизнеспособности и зрелости общества.

Шоу-бизнес Самолет Аллы Пугачевой пополнит музей в Новосибирске Музей авиации и космонавтики новосибирского аэропорта пополнит уникальный экспонат — последний Ту-134, который вскоре завершит полеты в России.

Политика Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, на нем альянс отметит свое 70-летие.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".

Футбол ФИФА отказалась от изменения формата ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) не будет менять формат чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Авто Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.

Политика СМИ: предсказание из фильма Зеленского «Слуга народа» об уходе МВФ из Украины может стать реальностью – кадры Украинское интернет-издание "Обозреватель" обратило внимание на то, что в третьем сезоне сериала "Слуга народа", где президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль Василия Голобородько, показали знаковый момент об уходе из Украины Международного валютного фонда, который может стать реальностью, передает "Российский Диалог".