Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобренияLenta.ru 07:29
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Космос
Опубликован атлас южного полюса Луны
Обновлено в 04:56
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено в 10:18
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Наркоторговец в России впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 05:48
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Хоккей
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 00:20
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Посольство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Италии
Обновлено в 11:24
Политика
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Отношение населения к лицам с ограниченными возможностями является важнейшим показателем жизнеспособности и зрелости общества.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Самолет Аллы Пугачевой пополнит музей в Новосибирске
Музей авиации и космонавтики новосибирского аэропорта пополнит уникальный экспонат — последний Ту-134, который вскоре завершит полеты в России.
Обновлено в 07:39
Политика
Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне
Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, на нем альянс отметит свое 70-летие.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии
Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
Обновлено в 15:26
Футбол
ФИФА отказалась от изменения формата ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не будет менять формат чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Политика
СМИ: предсказание из фильма Зеленского «Слуга народа» об уходе МВФ из Украины может стать реальностью – кадры
Украинское интернет-издание "Обозреватель" обратило внимание на то, что в третьем сезоне сериала "Слуга народа", где президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль Василия Голобородько, показали знаковый момент об уходе из Украины Международного валютного фонда, который может стать реальностью, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 14:51
Наука
DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью
Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено в 12:58