Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельностьREGNUM вчера в 19:49
Сообщается, что Huawei выдана 90-дневная временная лицензия, позволяющая вести ограниченную деятельность в США. Эта лицензия будет действовать с 20 мая по 19 августа 2019 года. Также временная лицензия снимает ряд ограничений для китайской корпорации на закупку товаров в Соединенных Штатах.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 18:16
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Захар Прилепин на литературном фестивале избил поэта
Обновлено вчера в 07:17
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Мексике застрелили десять человек
Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Брянская область направит 1 млрд рублей на борьбу с болезнями сердца
Осуществляемый в регионе проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Порошенко покинул администрацию президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 08:30
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме
Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено вчера в 15:39
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Около сотни болельщиков встретили баскетболистов ЦСКА в Шереметьево
Обновлено вчера в 13:25
Транспорт
Грузовикам запретят ездить по трассам в дневное время
Росавтодор запретил движение грузовиков по трассам в дневное время. Ограничение вступает в силу с 20 мая и будет действовать до 31 августа.
Обновлено 19 мая в 01:36