Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМДРИА Новости 16:45

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении.
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с чего всё началось

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.
РИА Новости16:45

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В США признались в нарушении ракетного договора с Россией

URA.Ru18:05

США изучают возможности создания различных типов ракет, ранее запрещенных ДРСМД

ТАСС17:35

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

РИА Новости16:45

В США готовы ставить баллистические боеголовки на гиперзвуковую ракету

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В США заявили о разработке ракеты, не соответствующей ДРСМД

RT на русском17:16

США разрабатывают запрещенную ДРСМД баллистическую боеголовку

Известия16:49

США заявили о работе по созданию запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Газета.Ru17:25
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В Греции разбился вертолет с россиянами

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Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Общество

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Происшествия

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На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.
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Кино

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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

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Дочери Евгении Брик и Валерия Тодоровского исполнилось 10 лет

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Реконструирован неандертальский способ приготовления клея

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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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Названа смертельная опасность недосыпа

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Дочь Аркадия Новикова: «Папа отказался спонсировать мой проект»

Несколько лет назад дочь Аркадия Новикова создала гид по здоровому питанию и образу жизни.
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Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
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Авто

Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы

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Футбол

Роббен хочет на год отдохнуть от футбола

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
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Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
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Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
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Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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К юбилею Homeworld обещан особый анонс

Сообщается, что 30 августа на PAX WEST состоится особый анонс, приуроченный к двадцатилетию франшизы.
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Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником

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Молодая жена Николаева увезла дочку к маме

Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
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Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

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Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
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Общество

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
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Политика

Французские СМИ неправильно перевели слова Путина о «желтых жилетах»

Президент России Владимир Путин во Франции заявил об 11 погибших и 2,5 тыс. раненых в ходе акций протестов «желтых жилетов», однако почти все французские СМИ, кроме RT France, «смягчили» его высказывание до «десятков пострадавших».
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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