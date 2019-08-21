Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМДРИА Новости 16:45
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении.
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с чего всё началось
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.РИА Новости16:45
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Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Обновлено в 10:32
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Общество
Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной
Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Происшествия
На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек
На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.
Обновлено в 18:47
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Дочери Евгении Брик и Валерия Тодоровского исполнилось 10 лет
Дочку актриса родила от кинорежиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Малышка появилась на свет в 2009 году.
Обновлено в 15:11
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
Обновлено в 10:18
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Дочь Аркадия Новикова: «Папа отказался спонсировать мой проект»
Несколько лет назад дочь Аркадия Новикова создала гид по здоровому питанию и образу жизни.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Авто
Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы
Обновлено в 00:31
Футбол
Роббен хочет на год отдохнуть от футбола
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
Обновлено в 08:48
Политика
Украинцы возмутились кортежем Зеленского
Украинские пользователи Сети раскритиковали видео, на котором видно, что для кортежа президента страны Владимира Зеленского перерыли движение транспорта по всей трассе.
Обновлено в 19:41
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Общество
Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика
Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
Обновлено в 04:26
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Игры
К юбилею Homeworld обещан особый анонс
Сообщается, что 30 августа на PAX WEST состоится особый анонс, приуроченный к двадцатилетию франшизы.
Обновлено в 17:36
Авто
Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября
Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:01
Общество
ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
Обновлено в 06:24
Политика
Французские СМИ неправильно перевели слова Путина о «желтых жилетах»
Президент России Владимир Путин во Франции заявил об 11 погибших и 2,5 тыс. раненых в ходе акций протестов «желтых жилетов», однако почти все французские СМИ, кроме RT France, «смягчили» его высказывание до «десятков пострадавших».
Обновлено в 12:23