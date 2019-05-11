Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадахРИА Новости 02:39
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
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Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Обновлено в 00:42
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины
«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве
Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 06:58
Авто
Infinity рассекретила электрический концепт Infiniti A-RT Concept
Компания Infiniti слегка рассекретила свою новинку Infiniti A-RT Concep, позиционируя ее как футуристический кроссовер.
Обновлено в 04:13
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Норвегия и РФ проведут совместные учения по спасению на море
Норвегия и Россия проведут совместные учения по спасению на море в конце нынешнего месяца, 28 и 29 мая.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
Обновлено в 00:11