Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадахРИА Новости 02:39

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
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Американский историк рассказал об интересе спецслужб к советским парадам

Телеканал 360°04:19

В США рассказали, за чем охотились западные шпионы на советских парадах Победы

ТК Звезда03:51

Как западные разведки снимали военные парады в СССР

Sputnik Молдова03:23

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

РИА Новости02:39
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Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Обновлено в 00:42
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины

«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Обновлено в 03:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из зала суда босиком

Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено вчера в 06:58
Авто

Infinity рассекретила электрический концепт Infiniti A-RT Concept

Компания Infiniti слегка рассекретила свою новинку Infiniti A-RT Concep, позиционируя ее как футуристический кроссовер.
Обновлено в 04:13
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

Норвегия и РФ проведут совместные учения по спасению на море

Норвегия и Россия проведут совместные учения по спасению на море в конце нынешнего месяца, 28 и 29 мая.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
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Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
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Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
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Главная площадь Москвы, расположена между Московским Кремлём и Китай-городом. Выходит к берегу Москвы-реки через пологий Васильевский спуск. Площадь тянется вдоль северо-восточной стены Кремля, от Кремлёвского проезда и проезда Воскресенские Ворота до Васильевского спуска, выходящего к Кремлёвской набережной. На восток от Красной площади отходят Никольская улица, Ильинка и Варварка. Вдоль западной стороны площади расположен Московский Кремль, вдоль восточной - Верхние торговые ряды и Средние торговые ряды. Входит в единый ансамбль с Московским Кремлём, однако исторически является частью Китай-города.
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