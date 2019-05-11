Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадахРИА Новости 02:39

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
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Эксперт рассказал, зачем разведка США «шпионила» на параде Победы

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В США раскрыли подробности шпионажа на советских парадах Победы

Экономика сегодня05:40

Эксперт рассказал, за чем охотились западные разведки на советских парадах

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Американский историк рассказал, зачем США шпионили на парадах

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Американский историк рассказал об интересе спецслужб к советским парадам

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В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

РИА Новости02:39

Стало известно, зачем американцы «шпионили» на параде Победы

Народные новости05:31
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Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Культура

В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

50-летнюю Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

Обновлено в 04:53
Здоровье

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Общество

В России могут появиться новые субсидии на квартплату

Катасонов уверен, что последнее требование является излишними, потому предлагает изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Кино

Сестры Вачовски займутся созданием новой «Матрицы»

Обновлено в 02:38
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Общество

Аэропорту Риги предлагают дать имя конструктора «Мессершмиттов»

Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
Обновлено в 04:09
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

Обновлено в 04:24
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Культура

Флешмоб-концерт прошел на Кургане Бессмертия в Брянске

Курган Бессмертия стал местом проведения флешмоба-концерта, организованного юными патриотами.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения

В Instagram Кристина Орбакайте поделилась фото с тортом и Дени, а также нежно поздравила ребенка.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассказала о разводе с мужем

Алена Водонаева официально подтвердила, что разводится с мужем: слухи о том, что пара больше не вместе, появились еще в начале весны, но ни телеведущая, ни ее муж Алексей Косинус никак не комментировали информацию.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

Более половины населения РФ живет с избыточным весом, четверть — страдает от ожирения, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 05:11
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази

Обновлено в 04:54
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